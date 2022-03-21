Черговий успіх українців

У Катарі відбувся третій етап Кубку світу з гімнастики у цьому сезоні. У всіх змаганнях у 2022-му році Україна виступала під час повномасштабного вторгнення Росії, яке триває вже 26-у добу, повідомляє 24 канал.

Читайте також Бех-Романчук здобула "срібло" на чемпіонаті світу з легкої атлетики у потрійному стрибку

Українці здобули відразу чотири нагороди на турнірі.

На етапі у Каїрі збірна України виступила у складі п'ятьох гімнастів: Даніели Батрони, Юлії Касьяненко, Іллі Ковтуна, Романа Ващенка та Назара Чепурного.

Для 15-річної Касьяненко це були перші старти на такому рівні. Юна українка дебютувала на старті з золотої нагороди.

Окрім неї нагороду найвищого ґатунку здобув Ілля Ковтун.

Всі медалі українців

"золото": Ілля Ковтун (паралельні бруси), Юлія Касьяненко (вправи на колоді)

"срібло": Назар Чепурний (опорний стрибок)

"бронза": Даніела Батрона (вправи на колоді)

Наступний етап Кубку світу відбудеться в Баку. Він триватиме з 31 березня до 4 квітня.