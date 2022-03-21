Очередной успех украинцев

В Катаре состоялся третий этап Кубка мира по гимнастике в нынешнем сезоне. Во всех соревнованиях в 2022 году Украина выступала во время полномасштабного вторжения России, которое длится уже 26-е сутки, сообщает 24 канал.

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Украинцы завоевали сразу четыре награды на турнире.

На этапе в Каире сборная Украины выступила в составе пяти гимнастов: Даниэлы Батроны, Юлии Касьяненко, Ильи Ковтуна, Романа Ващенко и Назара Чепурного.

Для 15-летней Касьяненко это были первые старты на таком уровне. Юная украинка дебютировала на старте по золотой награде.

Кроме нее награду высшего качества получил Илья Ковтун.

Все медали украинцев

"золото": Илья Ковтун (параллельные брусья), Юлия Касьяненко (упражнения на бревне)

"серебро": Назар Чепурный (опорный скачок)

"бронза": Даниэла Батрона (упражнения на бревне)

Следующий этап Кубка мира состоится в Баку. Он продлится с 31 марта по 4 апреля.