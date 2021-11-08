Українські гімнасти завоювали "срібло" на турнірі у Швейцарії

Українські спортивні гімнасти Ілля Ковтун та Єлизавета Губарєва вибороли "срібло" на Кубку Швейцарії У Цюриху. Команда "синьо-жовтих" поступилася лише олімпійським чемпіонам з Росії.

Успіх українців у Цюриху

Турнір у Швейцарії дещо відрізнявся від класичних командних змагань. Команда складалася лише з двох учасників, які виступали на випробування.

Цікаво 18-річна українська гімнастка показала найкращий за 22 роки результат України на ЧС

Починалося все з десяти команд, де окрім України виступали представники Франції, США, Німеччини, Австрії, Італії, Росії та Туреччини.

У півфіналі змагалися 4 найкращі команди. Переможця визначили у фіналі серед 2 команд з найвищим результатом.

У підсумку Україна набрала 26.15 бала та здобула "срібло". Український дует поступився Росії на 2.25. Нікіта Нагорний та Ангеліна Мельнікова вибороли золоту нагороду, а дует з Італії Аліче Д'Амато та Стефано Патрон стали бронзовими призерами турніру.