Українські гімнасти завоювали "срібло" на турнірі у Швейцарії
Джерело:24 канал
Українські спортивні гімнасти Ілля Ковтун та Єлизавета Губарєва вибороли "срібло" на Кубку Швейцарії У Цюриху. Команда "синьо-жовтих" поступилася лише олімпійським чемпіонам з Росії.
Успіх українців у Цюриху
Турнір у Швейцарії дещо відрізнявся від класичних командних змагань. Команда складалася лише з двох учасників, які виступали на випробування.
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Починалося все з десяти команд, де окрім України виступали представники Франції, США, Німеччини, Австрії, Італії, Росії та Туреччини.
У півфіналі змагалися 4 найкращі команди. Переможця визначили у фіналі серед 2 команд з найвищим результатом.
У підсумку Україна набрала 26.15 бала та здобула "срібло". Український дует поступився Росії на 2.25. Нікіта Нагорний та Ангеліна Мельнікова вибороли золоту нагороду, а дует з Італії Аліче Д'Амато та Стефано Патрон стали бронзовими призерами турніру.
- Українські гімнасти продовжують здобувати нагороди у Швейцарії. Раніше Ілля Ковтун виборов "бронзу" на турнірі в Морже, який присвячений пам'яті президента Міжнародної федерації гімнастики.
- Тоді також виступала і Єлизавета Губарєва, проте українка зупинилася за крок від медалі. Вона лишилася поза п'єдесталом: на четвертому місці, заробивши 36.95 бала.