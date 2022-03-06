Феєрія від український гімнастів

Ілля Ковтун виграв "золото" у вправах на брусах. Українець краще за інших виконав програму і випередив казахстанця Мілада Карімі. А також нейтрального російського атлета Івана Куляка, повідомляє 24 канал.

До слова Ще одна перемога для України: Ястремська у вольовому стилі вийшла у фінал турніру у Ліоні

Також на рахунку Ковтуна "срібло" у вільних вправах та "бронза" у вправах на перекладині.

Назар Чепурний став срібним призером у опорному стрибку. Даніела Батрона виграла "срібл"о у вільних вправах і "бронзу" у вправах на різних брусах.

Далі на наших спортсменів чекає етап Кубка світу у єгипетському Каїрі, який відбудеться з 13-го по 20 березня.

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