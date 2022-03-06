Феерия от украинских гимнастов

Илья Ковтун выиграл "золото" в упражнениях на брусьях. Украинец лучше других выполнил программу и опередил казахстанца Милада Карими. А также нейтрального русского атлета Ивана Куляка, сообщает 24 канал.

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Также на счету Ковтуна "серебро" в свободных упражнениях и "бронза" в упражнениях на перекладине.

Назар Чепурный стал серебряным призером в опорном прыжке. Даниэла Батрона выиграла "серебро" в свободных упражнениях и "бронзу" в упражнениях на разных брусьях.

Далее наших спортсменов ждет этап Кубка мира в египетском Каире, который состоится с 13 по 20 марта.

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