Українські футболісти забили голи в іноземних чемпіонатах: відео

Українські футболісти Денис Олійник забив за фінський СЙК у товариській грі. Роман Дебелко відзначився дебютним голом у футболці солігорського Шахтаря.

Гольова феєрія від українців

Колишній півзахисник збірної України Денис Олійник взяв участь у товариській грі за СЙК проти КПВ. Його клуб розгромив суперника 3:0.

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Другий гол команди на 35-й хвилині забив якраз українець. Також Олійник взяв участь у першому взятті воріт суперника. Не лише Денис відзначився голом в іноземному чемпіонаті. Нападник Роман Дебелко забив дебютний гол за солігорський Шахтар. Сталось це у 5 турі чемпіонату Білорусі проти Славії Мозир.

Головний наставник Шахтаря український спеціаліст Роман Григорчук за рахунку 3:1 на користь своєї команди випустив Дебелка. Український форвард вже через хвилину після виходу на заміну відзначився у воротах гостей. Дебелко проштовхнув м'яч у сітку після прострілу у воротарський майданчик суперника.

Це перша результативна дія для форварда після його переходу до білоруської команди. Щоправда, ігрової практики у Романа було небагато – лише 10 хвилин у 5 поєдинках. Роман поставив яскраву крапку у зустрічі – 4:1 перемога Шахтаря. Звитяга стала п'ятою поспіль для солігорського клубу, який очолює таблиці чемпіонату Білорусі.

Дебелко приєднався до “гірників” у січні 2021 року на правах вільного агента. До цього він виступав за Ригу.

Відео голу Романа Дебелка