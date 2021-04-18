Голевая феерия от украинцев

Бывший полузащитник сборной Украины Денис Олейник принял участие в товарищеской игре за СЙК против КПУ. Его клуб разгромил соперника 3:0.

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Второй гол команды на 35-й минуте забил как раз украинец. Также Олейник принял участие в первом взятии ворот соперника. Не только Денис отличился голом в иностранном чемпионате. Нападающий Роман Дебелко забил дебютный гол за солигорский Шахтер. Произошло это в 5 туре чемпионата Беларуси против Славии Мозырь.

Главный наставник Шахтера украинский специалист Роман Григорчук при счете 3:1 в пользу своей команды выпустил Дебелко. Украинский форвард уже через минуту после выхода на замену отличился в воротах гостей. Дебелко протолкнул мяч в сетку после прострела во вратарскую площадку соперника.

Это первое результативное действие для форварда после его перехода в белорусскую команду. Правда, игровой практики у Романа было немного – всего 10 минут в 5 поединках. Роман поставил яркую точку во встрече – 4:1 победа Шахтера. Победа стала пятой подряд для солигорского клуба, что возглагляет таблицы чемпионата Беларуси.

Дебелко присоединился к "горнякам" в январе 2021 года на правах свободного агента. До этого он выступал за Ригу.

Видео гола Романа Дебелко