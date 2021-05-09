Удар з льоту та більярдний гол: як українці безжально розірвали чемпіонат Білорусі – відео

Динамо-Брест Станіслава Біленького та Гомель Олександра Васильєва зіграли свої матчі у 8 турі чемпіонату Білорусі. Українські футболісти відзначились результативними ударами.

Долучився до розгрому

Гомель на власному полі приймав Слуцьк та впевнено переграв суперника 4:1. Один із голів забив 27-річний півзахисник з України Олександр Васильєв.

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Українець на старті другого тайму подвоїв перевагу господарів 2:0. Васильєв отримав передачу у штрафному та ударом у дальній кут забив другий гол своєї команди. Автор результативного удару провів на полі весь матч. Також за Гомель усі 90 хвилин відіграв український захисник Олександр Батищев.

Для Васильєва цей гол став 4-м у 6 матчах в усіх турнірах цього сезону.

Гомель із 15 очками після 8 турів замикає трійку лідерів. У їх активі 4 перемоги, 3 мирових та лише одна поразка.

Відео голу Васильєва

Красивий гол Біленького

Того ж дня свій матч зіграло брестське Динамо Станіслава Біленького. Український нападник вийшов у стартовому складі гостей та був замінений аж у компенсований до матчу час. У другому таймі футболіст відкрив рахунок у зустрічі.

Українець ударом з льоту пробив з-за меж штрафного – 0:1. Щоправда, динамівцям не вдалось втримати переможний рахунок. У підсумку – 1:1. За Славію Мозир 67 хвилин відіграв інший український гравець Максим Слюсар, але результативними діями не відзначився.

Біленький провів у цьому сезоні у футболці динамівців 8 зустрічей в усіх турнірах. За зіграні матчі нападник вже 4 рази засмучував голкіперів суперника.

Динамо з 14 пунктами йде на 6 місці.

Як Біленький відкрив рахунок у матчі відео