Українські фігуристи без тренувань вийшли у фінал ЧС та не стримали сліз: зворушливе відео
Українські фігуристи продовжують представляти честь країни на чемпіонаті світу у французькому Монпельє. Пара Олександри Назарової та Максима Нікітіна змогла показати яскравий виступ у ритмічному танці.
Яскравий виступ без тренувань
Олександра Назарова та Максим Нікітін змогли вибратись з-під обстрілів у Харкові заради прославляння України на спортивному фронті. Українські фігуристи пройшли у довільну програму, пише 24 канал.
Варто побачити Українець Шмуратко у тренувальній формі виступив на ЧС та зірвав овації: щемливе відео
Напад Росії на Україну не дозволив фігуристам підготуватись до чемпіонату світу. Тому Назарова та Нікітін взагалі без тренувань підійшли до виступу. У Франції українська пара виступила під нову для себе мелодію – пісню Джамали "1944". Також вкінці виступу пара станцювала під вставку "Ой у лузі червона калина", яку виконав вокаліст групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк.
Українці за свій виступ отримали 67.70 балів та з 16-м результатом пробились у фінал.Цікаво! Після виступу українські фігуристи не стримали сліз. При оголошенні оцінок Нікітін спустив маску та голосно сказав у камеру: "Все буде Україна!".
Відзначимо, що пара була змушена виступати у тренувальних костюмах. Днем раніше у тренувальній футболці виступив інший українець Іван Шмуратко.
Обидва виступи українців зірвали овації французьких трибун, які були наповнені синьо-жовтими прапорами. Глядачі стоячи аплодували українцям.
Відео виступу української париЗверніть увагу! За інформацією телеграм-каналу Skate Ukraine, українська пара знялась із фіналу довільної програми чемпіонату світу. Причина такої відмови не повідомляється.