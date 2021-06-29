"Путін – х*йло": українські фани не забули про хіт на матчі зі Швецією на Євро – відео

Вболівальники з України виконали свій улюблений хіт під час матчу збірної зі Швеції. "Путін – х*йло" – доносилося з різних куточків стадіону.

Лайливу кричалку про російського президента футбольні фани заспівали не вперше. Цю композицію українські вболівальники виконують чи не на кожній грі.

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Хіт пролунав незадовго після початку запеклого поєдинку. Поки команди зосередилися на перепасовці м'яча, група підтримки українців затягнула улюбленої пісні.

Традиційна пісня про Путіна від українських вболівальників: відео Obozrevatel

"Пісню про Путіна знають усі"

Українець Євген Гораш, який живе у шотландському Глазго, розповів, як вболівальники готуються до доленосного матчу. Перед матчем вони домовилися зустрітися біля стадіону.

Пісню про Путіна вчити не треба – гадаю, її всі знають, не тільки українські вболівальники. Ми і австрійських навчили, і, мабуть, шведських теж навчимо,

– підкреслив він.

Цікаво, що зовсім нещодавно українські та австрійські фанати разом прокричали "Хто не скаче – той москаль". Це сталося на одній із центральних вулиць Бухареста.