Ярмоленко: Ми вийшли з групи – це було мінімальним завданням

Андрій заявив, що Євро-2020 підтвердило, що рівень збірних вирівнявся. Відтепер кожна збірна може обіграти навіть сильнішого суперника.

До теми Налаштовуємося на серйозну гру зі Швецією, – Ярмоленко

Разом з тим, Ярмоленко закликав з оптимізмом сприймати те, що Україна вийшла у плей-офф Євро-2020.

Я хочу тільки сказати, що нас критикують за результати і гру – з чимось я згоден. Я хочу попросити всіх внести більше позитиву, тому що ми вийшли з групи – це було мінімальним завданням. Всі хлопці впоралися,

– заявив футболіст.

Андрій погоджується, що Україні пощастило вийти з групи попри поразки Нідерландам та Австрії.

"Так, нам десь пощастило, зіграли погано зі збірною Австрії, але ми вийшли з групи, тому давайте рухатися вперед з хорошими і позитивними думками і готуватися до наступного матчу", – резюмував лідер "синьо-жовтих".