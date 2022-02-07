Українські фанати разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією: яскраве відео
7 лютого 2022 , 18:47Читать новость на русском
Збірна Португалії перемогла Росію в фіналі чемпіонату Європи з футзалу. Своєю перемогою над росіянами португальські гравці порадували на трибунах і українських вболівальників.
Після фінального матчу фани збірної України, що перебували на трибунах залу в Амстердамі, долучилися до святкувань португальців. На відео видно, як майоріють синьо-жові прапори на тлі танців футзалістів, повідомляє 24 канал.
До слова Помста за Україну: Португалія переграла Росію та захистила звання чемпіона Європи з футзалу
Відео святкування португальскої збірної
Португалія – Росія: коротко про матч
- Збірна Португалії виграла чемпіонат Євро-2022 з футзалу, обігравши опонентів з Росії з рахунком 4:2.
- При цьому Росія вела 2:0 на початку гри. Рахунок на 10-й хвилині відкрив гравець збірної РФ Антон Соколов, а Андрій Афанасьєв забив другий м'яч через 3 хвилини.
- Однак, вже за півтори хвилини до перерви Томаш Пасу скоротив відставання. На 27-й хвилині Андре Коелью зрівняв рахунок, і вже через 5 хвилин ще раз забив збірній Росії третій, і вирішальний м'яч.
- Четвертий гол Пані у порожні ворота став розгромним для збірної Росії, залетівши у сітку фактично під фінальне звучання свистка арбітра.