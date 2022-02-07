Українські фанати разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією: яскраве відео

Збірна Португалії перемогла Росію в фіналі чемпіонату Європи з футзалу. Своєю перемогою над росіянами португальські гравці порадували на трибунах і українських вболівальників.

Після фінального матчу фани збірної України, що перебували на трибунах залу в Амстердамі, долучилися до святкувань португальців. На відео видно, як майоріють синьо-жові прапори на тлі танців футзалістів, повідомляє 24 канал.

До слова Помста за Україну: Португалія переграла Росію та захистила звання чемпіона Європи з футзалу

Відео святкування португальскої збірної

Португалія – Росія: коротко про матч