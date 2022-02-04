Українські фанати підтримали збірну з футзалу після поразки від Росії на Євро-2022

Збірна України з футзалу не змогла зупинити Росію у півфіналі Євро-2022. Уболівальники відзначили гру "синьо-жовтих" та підтримали хлопців після поразки.

Реакція України на поразку збірної

На жаль, підопічні Олександра Косенка не змогли пробитись у фінал чемпіонату Європи-2022. Україна програла Росії з рахунком 2:3. Голами у синьо-жовтій футболці відзначились Євген Сірий та Даниїл Абакшин, повідомляє 24 канал.

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Українські уболівальники підтримали футзалістів після поразки у півфіналі. Звичайно, що були фанати, які написали негативні коментарі, але позитивних відгуків є значно більше.

Українці відзначили гру "синьо-жовтих" та фортуну, яка цього дня була на стороні суперника.

"Молодці хлопці, за вас зовсім не соромно! Ви – найкращі! Спортивне щастя сьогодні було на стороні червоних"

"Хлопці боролися гідно! Це гра! Є переможці, а є ті, хто програли! Молодці!

"Молодці. Але.... Дві помилки за гру вирішили все. Успіхів у грі за бронзу.

"Це достойний результат. Дай Баг забрати третю позицію. По грі червоним не поступились. Команда молода, перемоги попереду. Удачі !

"Дякую за чудову гру!!! За неймовірну самовіддачу! За боротьбу! Ви герої! На жаль, трішки забракувало везіння…Окрема подяка вболівальникам в Амстердамі!!!"

​Також українські фанати відзначили земляків, які поїхали у Нідерланди, щоб підтримали футзалістів збірної із трибун. Вони протягом усіх 40 хвилин чистого часу палко кричали та мотивували підопічних Косенка йти уперед.

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