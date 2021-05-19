Українські борці здобули 2 медалі на чемпіонаті Європи U-23, Арушанян – чемпіон: відео

У македонському Скоп'є продовжується чемпіонат Європи з боротьби U-23. Українські борці здобули перші дві нагороди.
Перші медалі на чемпіонаті Європи
У ваговій категорії 65 кілограмів українська збірна здобула дебютне "золото" змагань. Чемпіоном Європи став Ерік Арушанян.
Нагадаємо Українські борці здобули три медалі у Болгарії, Белінська – чемпіонка турніру
Борець у драматичному фіналі здолав росіянина Абдулмажида Кудієва 13:10. Свій шлях до звитяги українець розпочав у кваліфікації Чемпіонату Європи, де вже у першому поєдинку святкував успіх над представником Косово. Борці з Туреччини, Вірменії та Франції не завдали значних проблем нашому спортсмену.
Ерік Арушанян – Абдулмажид Кудієв відеоогляд сутички
Другу нагороду у нашу скарбничку приніс Валентин Бабій у вазі 79 кілограмів. У бронзовому фіналі українець зустрівся з італійцем Сальваторе Діана. Наш спортсмен здобув впевнену перемогу 11:1. Бабій – бронзовий призер Європи.
Валентин Бабій – Сальваторе Діана відеоогляд бронзової сутички
- Ще декілька українців боролись за медалі. Каміль Керімов у сутичці за "бронзу" програв представнику Грузії (5:3). Денис Бороган прикро впустив з рук бронзову нагороду у поєдинку з вірменином (3:2). Артем Кривенко вийшов у бронзовий фінал, де позмагається за нагороду з турецьким борцем.
У середу, 19 травня, свої виступи розпочнуть дівчата. У перший для них змагальний день Україну представлять відразу 5 борчинь – Ліля Маланчук (50 кілограмів), Христина-Зоряна Демко (55 кілограмів), Соломія Винник (59 кілограмів), Оксана Чудик (68 кілограмів) та Романна Вовчак (76 кілограмів).
Розклад виступів українок
- 12:30 – 15:00 Кваліфікаційні раунди WW – 50-55-59-68-76 кілограмів
- 12:30 – 15:00 Втішні зустрічі FS – 61-74-86-92-125 кілограмів
- 17:45 – 18:45 Півфінали WW – 50-55-59-68-76 кілограмів
- 19:00 – 21:30 Фінали FS – 61-74-86-92-125 кілограмів
- Церемонії нагородження