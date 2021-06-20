Українські та австрійські фанати заспівали "Путін – ху*ло" перед матчем на Євро-2020: відео

Виконання хіта "Путін – ху*ло" може стати неофіційним гімном Євро-2020. Адже його співають не лише українські вболівальники.

Цього разу "Путін – ху*ло" заспівали українські та австрійські вболівальники в центрі Бухареста за день до матчу між збірними на Євро-2020.

Збірні України та Австрії зіграють в понеділок, 21 червня, о 19:00 в Бухаресті.

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При цьому що українські, що австрійські вболівальники в цей час поводяться доволі дружелюбно.

Дивіться відео як українські та австрійські вболівальники разом співають "Путін – ху*ло"

"Путін – ху*ло" на Євро-2020