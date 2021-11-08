Українська тенісистка Цуренко перемогла росіянку на старті турнірі в Австрії
8 листопада 2021 , 17:03Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Українська тенісистка Леся Цуренко виграла стартовий матч основної сітки на турнірі WTA 250 у австрійському Лінці. Вперше в сезоні українка перемогла тенісистку з топ-30.
Леся Цуренко – Катерина Александрова 2:0 (6:4, 7:6)
Цуренко у першому раунді перемогла росіянку Катерину Александрову, яка замикає топ-30 WTA.
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Поєдинок тривав 1 годину та 39 хвилин. Українка жодного разу не подала навиліт та використала 5 з 10 брейк-пойнтів.
Леся вчетверте поспіль подолала стартовий раунд основи на турнірах у цьому сезоні. Також на шляху до основної сітки вона пройшла два раунди кваліфікації.
Українка обіграла люксембурзьку тенісистку Менді Мінеллу та румунку Жаклін Крістіан.
- Суперницею Цуренко у наступному раунді стане переможниця матчу Елісон ван Ейтванк – Сінья Краус.
- У турнірі беруть участь ще дві українки. В одиночній сітці стартують Ангеліна Калініна та Катерина Козлова.