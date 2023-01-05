Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла у півфінал турніру в Австралії

Українська тенісистка Леся Цуренко зуміла пробитися до півфіналу турніру ITF W60 в Канберрі. У чвертьфіналі наша спортсменка обіграла суперницю з Німеччини Єву Ліс.

Чвертьфінальний поєдинок для Цуренко видався доволі напружений. Адже тенісистки провели на корті всі три сети, витративши на гру дві години.

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Цуренко доволі вдало почала, коли оформила три поспіль брейки, віддавши суперниці лише одну свою подачу в першому сеті. А от вже в другому сеті на корті точилася справжня боротьба. Жодна з тенісисток не збиралася легко здаватися. А все визначилося в 12-у геймі, коли українка програла на своїй подачі.

Однак в третьому сеті Цуренко стартувала з 4:0. І хоч й дала суперниці оформити один брейк, таки довела матч до перемоги. І вперше з 2020 року зіграє у півфіналі тенісного турніру.

Леся Цуренко – Єва Ліс 2:1 (6:2, 7:5, 6:3)

У півфіналу турніру Цуренко зіграє проти британки Джоді Барредж. Цей матч відбудеться 6 січня.