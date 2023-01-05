Четвертьфинальный поединок для Цуренко оказался довольно напряженным. Ведь теннисистки провели на корте все три сета, потратив на игру два часа.

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Цуренко довольно удачно начала, когда оформила три подряд брейка, отдав сопернице только одну свою подачу в первом сете. А вот уже во втором сете на корте шла настоящая борьба. Ни одна из теннисисток не собиралась легко сдаваться. А все определилось в 12-м гейме, когда украинка проиграла на своей подаче.

Однако в третьем сете Цуренко стартовала с 4:0. И хоть и дала сопернице оформить один брейк, все же довела матч до победы. И впервые с 2020 года сыграет в полуфинале теннисного турнира.

Леся Цуренко – Ева Лис 2:1 (6:2, 7:5, 6:3)

В полуфинале турнира Цуренко сыграет против британки Джоди Барредж. Этот матч состоится 6 января.