Камілла Рахімова – Катерина Байндль 1:2 (5:7, 7:6, 1:6)

Третя українська тенісистка пробилась у друге коло Australian Open-2023. Перемога Катерини Байндль не була такою впевненою, як попередні звитяги Марти Костюк та Ангеліни Калініною. Але це не міняє ролі – три українки у наступному раунді, пише 24 канал.

До теми Калініна з яскравої перемоги стартувала на Australian Open: попереду чемпіонка Вімблдону

Ще один факт, який додає приємності цій перемозі – Байндль тріумфувала над росіянкою. Камілла Рахімова пакує валізи.

Перший сет розпочався не так, як цього хотіла українка. Рахімова повела у рахунку 3:1. Однак на цьому все найцікавіше лише розпочалось. Катерина зібралась та зробила камбек 5:5. Одинадцятий гейм першої партії став ключовим. Байндль взяла з брейком подачу суперниці та вперше у зустрічі повела у рахунку 5:6.

У наступному геймі українці вдалось захистити свою подачу та взяти першу партію 5:7.

Наступний сет вже був, на жаль, за росіянкою. Хоча жодна з тенісисток не поступалась одна одній у якомусь компоненті гри. Партія була переведена у тай-брейк, де сильнішою була Рахімова 10:8, а за сетом – 7:6.

Надзвичайна гра від українки

Переможця матчу визначалась у третьому сеті. Не зрозуміло, що сталось із представницею Росії, але вона віддала українці п'ять стартових геймів поспіль. Байндль була у геймі від перемоги у цьому поєдинку.

Рахімова з брейком змогла взяти один гейм та скоротити відставання до 1:5. Але це все, на що спромоглась того дня тенісистка з Росії. Байндль взяла наступний гейм та закінчила поєдинок перемогою 1:6.

Дуже впевнений третій сет від українки, який дозволив їй пробитись у наступне коло Відкритого чемпіонату Австралії. Байндль стала третьою українською тенісисткою, які вдалось пройти перший раунд змагань. Раніше з турніру вилетіли Даяна Ястремська та Леся Цуренко.

Зверніть увагу! У наступному колі Катерина Байндль зіграє проти американки Кеті Макнеллі (WTA №94)