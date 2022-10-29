З корту у лікарню з нестерпним болем: Ястремська розповіла про стан здоров'я
Джерело:інстаграм Даяни Ястремської
Даяна Ястремська неабияк злякала своїх прихильників. Українська тенісистка із сильним болем потрапила у лікарню.
У третьої ракетки України виявили камінь у нирці, який привів до нестерпного болю. На щастя, лікарі допомогли Даяні, яка розповіла про свій стан здоров'я.
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Ястремська: Не можу дочекатися повернення до тренувань
Ястремська дещо заспокоїла своїх уболівальників. Тенісистка виклала фото з узбережжя та зізналась, що попереду на неї ще чекає лікування, але вона вже з нетерпінням чекає на повернення на корт.
Привіт усім. Я почуваюся краще, але мені все ще треба лікуватись... Не можу дочекатися повернення до тренувань,
– підписала світлину українка.
Ястремська про стан свого здоров'я / Фото з інстаграму тенісистки
- У цьому сезоні Ястремська посідає 98-му позицію. За останній час підійнялась на одну сходинку та є третьою ракеткою України.
- За поточний сезон заробила понад 485 тисяч доларів призових.
- Здобула 20 перемог при 23 поразках.