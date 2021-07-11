Українська тенісистка Калініна виграла другий турнір поспіль
11 липня 2021 , 17:53Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Українська тенісистка Ангеліна Калініна за один день виграла два матчі та здобула перемогу на турнірі ITF у французькому Контрексевілі. Калініна продовжила свою переможну серію і виграла другий турнір поспіль.
Далма Галфі – Ангеліна Калініна 0:2 (2:6, 2:6)
До речі Ешлі Барті вперше в кар'єрі виграла Вімблдон
У фіналі турніру Калініна перемогла представницю Угорщини Далму Галфі. Матч тривав майже півтори години.
У першому сеті представниця України зробила два брейки і захистила всі свої подачі.
У наступній партії Галфі вдалося зробити один брейк, на що Калініна відповіла трьома перемогами на подачі суперниці.Зауважимо, що 11 липня Калініна зіграла свій півфінал. Українка перемогла Чжен Ціньвень.
Рекорд Калініної
- Для Калініної, яка виграла 10 матчів поспіль, – це другий поспіль титул у 2021. Раніше Ангеліна здобула перемогу у французькому Монпельє.
- Калініна вдруге у 2021 році виграє два поспіль турніри. Навесні українська тенісистка перемогла у португальському Оейраші та хорватському Загребі.
- Завдяки перемозі у Франції Ангеліна на 103 позицію у рейтингу WTA – особистий рекорд українки.