Українська сноубордистка здобула перше "золото" в сезоні на етапі Кубка Європи
Джерело:24 канал
Українка Аннамарі Данча перемогла на етапі Кубка Європи, що відбувається в Буковелі. У цьому сезоні спортсменка виступала лише на Кубках світу.
Найкращий результат сезону
Для українки це перше "золото" на рівні Кубка світу чи Європи у сезоні 2021/22. До цих змагань Данча стала 2-разовою чемпіонкою України.
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Спортсменка виявилася найкращою у паралельному слаломі та у паралельному слаломі-гіганті.
Загалом на етапі Кубка Європи змагалися 46 сноубордисток. Українка протистояла одразу кільком суперницям, з якими змагалася на Кубку світу – швейцарки Ксенії Шпьоррі та Ларісси Гассер, а також італійки Елізи Каффонт.
У півфіналі Данча випередила італійку Каффонт, а у "золотому" фіналі – швейцарку Шпьоррі.
Востаннє вона здобула нагороду такого ґатунку у минулому сезоні, на етапі у Ленцерхайде.
Аннамарі Данча: що відомо про спортсменку
- 31-річна сноубордистка є віцечемпіонка світу 2019 року в паралельному слаломі.
- Данча брала участь у трьох Олімпіадах. Найкращий результат – 16-е місце у Ванкувері-2010.
- Аннамарі здобула олімпійську ліцензію і буде єдиною представницею України у сноуборді.