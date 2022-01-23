Найкращий результат сезону

Для українки це перше "золото" на рівні Кубка світу чи Європи у сезоні 2021/22. До цих змагань Данча стала 2-разовою чемпіонкою України.

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Спортсменка виявилася найкращою у паралельному слаломі та у паралельному слаломі-гіганті.

Загалом на етапі Кубка Європи змагалися 46 сноубордисток. Українка протистояла одразу кільком суперницям, з якими змагалася на Кубку світу – швейцарки Ксенії Шпьоррі та Ларісси Гассер, а також італійки Елізи Каффонт.

У півфіналі Данча випередила італійку Каффонт, а у "золотому" фіналі – швейцарку Шпьоррі.

Востаннє вона здобула нагороду такого ґатунку у минулому сезоні, на етапі у Ленцерхайде.

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