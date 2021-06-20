Українська рекордсменка Катерина Долган загинула у ДТП

Українська рекордсменка Катерина Долган загинула 19 червня внаслідок ДТП. Трагічна аварія сталася на трасі Київ – Прилуки.

Загинула призерка чемпіонатів України

На момент смерті Долган був всього 21 рік. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

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Ще два дні тому вона брала участь у своєму черговому забігу в Сумах. І попереду було ще все життя, маса планів, перемог і мрій. Коли ми готували її рекорд, ми назвали Катю "Та, що біжить за Сонцем". Легкого бігу тобі у Вічність, дівчинко,

– написала Лана Вєтрова.

Що відомо про Катерину Долган