Легенда туринського клубу помер у віці 92 років. До свого чергового дня народження він не дожив лічених тижнів, адже 4 липня він би міг відсвяткувати 93 роки.

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