"Українська ракета": Старікова здобула "срібло" Олімпіади у спринті на велотреку

Олена Старікова вийшла у фінал Олімпійських ігор у спринті на велотреку. Українка везе у Львів срібну нагороду.

Ще одна медаль України

У півфіналі Олена Старікова у двох заїздах поспіль була на долю секунди швидшою за представницю Гонконгу Лі Хвейші. 25-річна львів'янка на фініші показала перевагу у 0.040 та 0.128 секунди відповідно. Українка завдяки фантастичній формі вийшла у фінал, де буде боротись за олімпійське "золото".

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Грамотна тактика рекордсменки з Канади

Суперницею нашої велогонщиці у фіналі спринту була рекордсменка світу з Канади Кейсі Мітчелл. Для здобуття звання олімпійської чемпіонки дівчатам потрібно було виграти у двох заїздах.

У першому заїзді Старікова обережно розпочала зі спини та зробила ставку на коронний фініш. Але Кейсі дуже грамотно вибудувала тактику та випередила Олену на 0.061 секунди.

У наступному старті українці потрібно було лише перемагати, щоб зрівнювати рахунок у фінальному протистоянні. Старікова зробила усе від себе можливе, але перемогти надсерйозну суперницю не вдалось.

Бронзову медаль здобула велогонщиця з Гонконгу Лі Хвейші. Вона впевнено здобула перемогу над німкенею Еммою Хінце.

Нагадаємо, що у кейріні обидві українки відібрались у фінал. Олена Старікова зупинилась за крок від медалей – 4 місце у фіналі. Любов Басова посіла 6 позицію, а у спринті вилетіла зі змагань, програвши у втішному заїзді за вихід в 1/16 фіналу.

Олена Старікова на своєму шляху залишила за спиною олімпійських чемпіонок та здобула "срібло" у спринті. Ця нагорода стала для України 19-ю у Токіо та першою для нашої країни у велоспорті на японській землі.