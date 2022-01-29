Ще 21 січня футболісти луцької Волині вийшли з відпустки та розпочали підготовку до сезону. На першому етапі підготовки було заплановано два спаринги – 29 січня проти львівських Карпат, а 4 лютого – проти Фенікса (Підмонастир).

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Однак за день до матчу проти Карпат на сайті луцької Волині з'явилося повідомлення, що обидва спаринги не відбудуться. Причин для такого рішення не назвали, лише вказавши, що команда продовжить роботу в Луцьку в рамках свого першого зимового збору.

За даними журналістів, причиною для скасування цих матчів стало те, що в клубі не зможуть розраховувати одразу на 15 футболістів, які з різних причин вилетіли зі строю. При цьому серед них є й хворі.

Це внесло зміни й в програму підготовки команди до сезону. До цього планувалося, що перший етап закінчиться якраз матчем 4 лютого. А вже 7 лютого футболісти знову зберуться разом.

Тепер же команда лише збереться разом 4 лютого, коли знову приступить до тренувань.