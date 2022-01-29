Ювентус офіційно підписав Влаховича. Італійська Фіорентина за свого нападника отримала 70 мільйонів євро. Ще 5 мільйонів євро "фіалки" можуть отримати як бонуси за виступи футболіста.

Цей трансфер може мати "ефект доміно" в європейському футболі. І перші його прояви вже є.

Фіорентина на місце Влаховича купила бразильця Артура Кабрала зі швейцарського Базеля. За нападника довелося викласти 14 мільйонів євро. Правда є за що: в цьому сезоні форвард забив 27 голів за 31 матч, а також віддав 8 результативних передач. І йому лише 23 роки.

Тепер Базель змушений шукати заміну своєму нападнику. І у швейцарському клубі увагу звертають в бік українських футболістів. До цього інтерес приписували до "динамівця" Владислава Супряги та Данила Сікана з Шахтаря. Мова йшла про оренду з можливістю викупу. Правда Супряга може опинитися в чемпіонаті Італії. А от Сікан поки не має інших пропозицій.

Детальніше Клуб Серії А виграв боротьбу за нападника Динамо Супрягу

Однак варто додати, що згодом швейцарські ЗМІ спростовували цю інформацію про зацікавленість українськими нападниками. Та в історії вже були випадки коли клуб до останнього спростовував зацікавлення, аж поки таки не підписував контракт.

Ефект доміно для українців

В історії вже були випадки, коли рекордні трансфери призводили до переходу українських футболістів закордон.

Андрій Ярмоленко перейшов у 2017 році в дортмундську Боруссію за 25 мільйонів євро. "Джмелі" шукали заміну Усману Дембеле, який перейшов в Барселону за 140 мільйонів євро. Правда тоді разом з Ярмоленком перейшов і ще зовсім юний Джендон з МанСіті за 7,84 мільйона євро. І він виявився значно кращим капіталовкладенням для Боруссії.

А Барселона вирішила купили Дембеле, бо їм потрібна була заміна Неймару, який перейшов тоді ж за рекордні 222 мільйони євро в ПСЖ.