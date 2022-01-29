Еще 21 января футболисты луцкой Волыни вышли из отпуска и начали подготовку к сезону. На первом этапе подготовки было запланировано два спарринга – 29 января против львовских Карпат, а 4 февраля – против Феникса (Подмонастырь).

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Однако за день до матча против Карпат на сайте луцкой Волыни появилось сообщение, что оба спарринга не состоятся. Причину такого решения не назвали, лишь указав, что команда продолжит работу в Луцке в рамках своего первого зимнего сбора.

По данным журналистов, причиной отмены этих матчей стало то, что в клубе не смогут рассчитывать сразу на 15 футболистов, которые по разным причинам выбыли из строя. При этом среди них есть и больные.

Это внесло изменения и в программу подготовки команды к сезону. До этого планировалось, что первый этап закончится как раз матчем 4 февраля. А уже 7 февраля футболисты снова соберутся вместе.

Теперь же команда соберется вместе 4 февраля, когда снова приступит к тренировкам.