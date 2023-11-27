Історична подія: вперше за 25 років матч ЛЧ буде обслуговувати українська бригада арбітрів

У найближчий мідвік відбудуться матчі 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів. Окрім участі там донецького Шахтаря, для українських уболівальників він буде цікавий завдяки ще одній події.

Уперше з 1998 року матч основної сітки найпрестижнішого європейського клубного турніру довірили обслуговувати українській суддівській бригаді. Миколу Балакіна призначено головним арбітром поєдинку Реал Сосьєдад – РБ Зальцбург.

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Повністю українська бригада на полі

Його асистентами на футбольному полі будуть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко, а четвертий рефері – Ярослав Козик. На ВАР працюватимуть польський суддя Томаш Квятковський і Алпер Улусой з Туреччини.

Матч відбудеться 29 листопада та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що востаннє матч Ліги чемпіонів судив українець аж 1998 року. Тоді головним на полі був Василь Мельничук, який зараз є спостерігачем арбітражу УАФ. Він працював на поєдинку в Іспанії між Атлетіком із Більбао та норвезьким Русенборгом.

У сезоні-2023/2024 Микола Балакін вже судив матчі єврокубків та європейських збірних. Він працював на поєдинку Ліги Європи Марсель – Брайтон та на відбірковій грі до Євро-2024 між Кіпром та Іспанією.