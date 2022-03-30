Белинская будет бороться за "бронзу"
Украинка Алла Белинская будет тягаться за медаль чемпионата Европы по борьбе. В бронзовом финале она встретится с чешкой Аделой Ханзличковой.
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Украинка представится в весовой категории до 68 килограммов.
За выход в полуфинал Белинская проиграла Ирине Рингач из Молдовы. Финальная встреча состоится в четверг, 31 марта.
Также 31 марта Александр Хоменец будет бороться за "золото" турнира.
На стадии квалификации потерпели поражение Наталья Кливчуцкая (50 килограммов) и Романа Вовчак (76 килограммов). В категории 59 килограммов трижды проиграла Соломия Винник.