Українська боксерка спотворила лице суперниці, але програла бій: фото

У рамках відкритого чемпіонату Німеччини з боксу 27 березня виступила українка Аліна Зайцева. Суперницею українки стала німкеня Шаєнн Хенсон.

Українка перетворила обличчя суперниці на відбивну

Боксерки не змогли пройти усю дистанцію поєдинку через травми 23-річної Хенсон. Унаслідок отриманих ударів на обличчі Хенсон з'явилися великі гематоми.

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Відтак, поєдинок був зупинений. При цьому перемога дісталася німецькій спортсменці, адже на момент зупинки бою вона лідирувала за очками.

У професійному боксі перемога б дісталася 21-річній українці технічним нокаутом.

Після поєдинку володарка титулу BDB International German Championship опублікувала світлини свого обличчя до бою та після. Різниця очевидна.

На рахунку Хансон вісім перемог при одній поразці. Вона почала кар'єру у 2018 році. Зайцева зазнала шостої поразки поспіль у кар'єрі.