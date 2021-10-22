Українська баскетболістка Дубровіна потрапила в збірну тижня Єврокубку ФІБА

Українка Ольга Дубровіна з баскетбольного клубу Прометей вдало зіграла у другому турі Єврокубку ФІБА, де її команда на виїзді обіграла угорський Дьор. Завдяки цьому Дубровіна потрапила до символічної збірної туру.

Прометей обіграв Дьор на виїзді з рахунком 83:117. Дубровіна в цьому матчі набрала 32 очки, реалізувавши 12 з 13 кидків (вона закинула всі свої п'ять триочкових). Також на її рахунку 9 передач та 5 підборів. Рейтинг її ефективності склав 44.

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Наразі Дубровіна очолює рейтинг турніру за середньою ефективністю баскетболісток (30 балів за матч) та третя в рейтингу середньої результативності (в середньому 24 очка за матч).

Окрім потрапляння до символічної збірної, Дубровіна претендує і на звання найкращої баскетболістки тижня в Єврокубку ФІБА. Проголосувати за українку можна за цим посиланням.