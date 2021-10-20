Уні Дьйор – Прометей 83:117 (18:24, 23:38, 20:27, 22:28)

Дивіться також Без шансів: Прометей зазнав другої поспіль поразки в Лізі чемпіонів

Хоча у стартовій 10-хвилинці перевага чемпіонок України склала лише шість очок, за підсумками першої половини зустрічі вона вже налічувала 21 очко.

На цьому баскетболістки Прометея вирішили не зупинятися. У третьому періоді вони збільшили перевагу над Уні Дьйором ще на сім очок, підходячи до вирішальної 10-хвилинки з різницею у +28.

У заключному періоді Прометею підкорилася позначка у 117 очок. А підсумкова перевага над угорцями склала 34 очки.