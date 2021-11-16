З Україною було болючіше, – тренер Росії Карпін про курйозну поразку Хорватії

Збірна Росії з футболу не змогла напряму вийти на чемпіонат світу з футболу-2022. У вирішальному матчі групи H росіяни поступилися Хорватії та відправилися здобувати путівку на Мундіаль через раунд плей-офф. Росія не вперше програла вирішальний матч в останньому турі.

Флешбек з 1999-го

У 1999 році збірна Росії зустрічалася у Москві з командою України. Росія та Україна зустрілися у рамках відбору на Євро-2000. Команди у вирішальному матчі боролися за друге місце в групі.

Як це було Росія забила безглуздий гол у власні ворота і вивела Хорватію на ЧС-2022: відео смішного м'яча

Тоді чинний наставник росіян Валерій Карпін забив єдиний гол росіян у матчі. Поєдинок завершився нічиєю завдяки легендарному голу Андрія Шевченка зі штрафного.

Голкіпер росіян Олександр Філімонов закинув м'яч у власні ворота. Завдяки нічиїй саме Україна пробилася у раунд плей-офф, вибивши Росію.

У відборі на ЧС-2022 Росія втратила пряму путівку також через власну незграбність. Федор Кудряшов відзначився у власних воротах наприкінці гри проти Хорватії.

Курйозна поразка хорватам

Тренер Росії Валерій Карпін стверджує, що поразка Україні у 1999 році більш болюча, аніж фіаско проти Хорватії у 2021-у.

Тоді було болючіше. З Україною ми створювали моменти, повели в рахунку, а потім самі себе вбили. Тут, скоріше, нещасний випадок. А там реально самі собі забили, граючи у добрий футбол,

– розповів Карпін.