Карма для Росії
Хорватія та Росія зустрілися у Спліті за надзвичайно поганої погоди. Увесь матч був сильний дощ, що ускладнювало гру для господарів. Натомість Росія легко оборонялася, закрившись на власній половині поля.
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Доля матчу й прямої путівки на чемпіонат світу була визначена на 81-й хвилині гри. Півзахисник німецького Штутгарта Борна Соса виконав черговий крос у штрафний росіян, який, здавалося, не несе ніякої загрози.
Коли м'яч пролетів трьох хорватських футболістів, він опинився у захисника турецького Антальяспора Федора Кудряшова. Через мокрий газон м'яч невдало відскочив і влучив у коліно гравця Росії. Після цього він покотився у кут воріт.
Відео курйозного автогола Кудряшова