Українку Монзуль призначили головною арбітринею на матч збірної Англії

Українська арбітриня Катерина Монзуль вкотре працювати на матчі відбору на чемпіонат світу-2022. Цього разу Монзуль довірили поєдинок збірної Англії.

Українська бригада арбітринь на чолі з Катериною Монзуль будуть працювати на матчі відбору на ЧС-2022 Андорра – Англія. Поєдинок відбудеться 9 жовтня.

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Помічницями Монзуль на лініях будуть Марина Стрілецька та Світлана Грушко.

Арбітринею на системі VAR призначено француженку Стефані Фраппар. Її помічником буде українець Віктор Матяш.

Що відомо про Монзуль