Українку Монзуль призначили головною арбітринею на матч збірної Англії
7 жовтня 2021 , 14:52Читать новость на русском
Джерело:УЄФА
Українська арбітриня Катерина Монзуль вкотре працювати на матчі відбору на чемпіонат світу-2022. Цього разу Монзуль довірили поєдинок збірної Англії.
Українська бригада арбітринь на чолі з Катериною Монзуль будуть працювати на матчі відбору на ЧС-2022 Андорра – Англія. Поєдинок відбудеться 9 жовтня.
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Помічницями Монзуль на лініях будуть Марина Стрілецька та Світлана Грушко.
Арбітринею на системі VAR призначено француженку Стефані Фраппар. Її помічником буде українець Віктор Матяш.
Що відомо про Монзуль
- У 2014 році Монзуль працювала на фіналі жіночої Ліги чемпіонів Тюресо – Вольфсбург. Через рік їй довірили фінал жіночого чемпіонату світу-2015 між США та Японією.
- Тоді Монзуль отримала звання найкращої арбітрині за версією IHHFS.
- У 2020 році Монзуль провела перший міжнародний матч на рівні чоловічих збірних. Також українка вперше працювала на матчі Ліги Європи.
- У 2021 році жінки вперше працювали на матчах відбору чоловічого чемпіонату світу. Арбітриня працювала й на Олімпіаді-2020.