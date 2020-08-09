Українська тенісистка Катаріна Завацька не бачить проблеми у виступах на турнірах у Росії. Українка прокоментувала виступ на змаганнях у Санкт-Петербурзі у 2019 році.

В інтерв'ю Sport.ua 20-річна українка заявила, що не мала ніяких проблем на турнірі в Росії.

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Завацька розповіла, що отримувала негативні повідомлення після гри, однак не звертає на це уваги. Також тенісистка розділяє спорт та політику.

В мене не було жодних проблем, хіба після матчу присилали якісь смс-ки. "Чому ти сюди приїхала?", або щось таке. Я на таке не звертаю увагу, на корті і мені аплодували, і суперниці. Стараюсь не звертати на це увагу. Теніс – це одне, політика – інше,

– сказала Катаріна.

Як виступила Завацька

Катаріна проходила кваліфікацію на турнірі. У півфінальній грі українка програла Кеті Бултер з Британії.

Що відомо про Завацьку? Тенісистка народилася у Луцьку. Досі не вигравала титулів WTA. У рейтингу посідає 105-у сходинку. Призові Катаріни за кар'єру вже склали 250 тисяч доларів.

Виступ українок у Росії

Торік у Москві відбувся Кубок Кремля, на якому Україна була представлена трьома спортсменками.

Ангеліна Калініна не змогла подолати сито кваліфікації.

Провідні тенісистки збірної України Еліна Світоліна і Даяна Ястремська зазнали поразок в 1/8 фіналу.