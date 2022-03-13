Українка Шишкова потрапила у топ-3 найкращих спортсменок Паралімпіади-2022

Українка Оксана Шишкова стала однією з найбільш титулованих спортсменок за підсумками Паралімпійських ігор-2022 в Пекіні.

30-річна представниця України, яка змагалася в парабіатлоні та лижних перегонах, завоювала у столиці Піднебесної п'ять медалей: три золоті та дві срібні.

До слова Україна золотою нагородою закінчила свій виступ на Паралімпіаді-2022

Це дозволило їй посісти третє місце в списку найтитулованіших параатлеток Ігор у Пекіні. Шишкову випередили лише норвезький гірськолижник Єспер Педерсен та американська лижниця Оксана Мастерс, яка народилася в Україні.

Топ-5 мультимедалістів Паралімпіади-2022:

1. Єспер Педерсен (Норвегія, гірськолижний спорт): 4+1+0

2. Оксана Мастерс (США, парабіатлон, лижні перегони): 3+4+0

3. Оксана Шишкова (Україна, парабіатлон, лижні перегони): 3+2+0

Підсумки України на Паралімпіаді-2022