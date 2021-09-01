Українка Щетник стала третьою на Паралімпіаді: це її друга "бронза" у Токіо
1 вересня 2021 , 08:22Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Ірина Щетник принесла Україні першу медаль Паралімпіади у перший день осені. Українка вдруге поспіль стала третьою у стрілецькому спорті.
Настріляла 68-у нагороду України
21-річна Ірина Щетник здобула свою другу паралімпійську нагороду у Токіо. Українка взяла "бронзу" у стрільбі з пневматичної гвинтівки лежачи з 10 метрів у змішаній команді (клас SH1).
Варто дізнатись Медальний залік України на Паралімпійських іграх-2020
Кращими за українську спортсменку стали лише німкеня Наташа Гільтроп, яка стала паралімпійською чемпіонкою у цій дисципліні, та Пак Джинхо з Південної Кореї.
Щетник завершила виступ із результатом 231.2.
Призери дисципліни
1. Наташа Гільтроп (Німеччина) – 253.1 (паралімпійський рекорд)
2. Пак Джинхо (Південна Корея) – 253
3. Ірина Щетник (Україна) – 231.2
- У доробку Ірини вже є бронзова медаль у стрільбі з 10 метрів із пневматичної гвинтівки у класі SH1. Саме ця нагорода стала першою для нашої країни у стрільбі на Паралімпіаді-2020.
- Тепер у скарбничці України 68 медалей (15 золотих, 33 срібних та 20 бронзових).