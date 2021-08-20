Українка Осьмак стала віцечемпіонкою Європи з шахів

У румунському місті Ясси фінішував чемпіонату Європи з шахів серед жінок. Киянка Юлія Осьмак посіла 2 місце, а львів’янка Наталя Букса зупинилася за крок до п’єдесталу.

Жіночий Євро-2021 через зрозумілі "вірусні причини" не зміг зібрати найсильніший склад. Тим не менше, до Ясс приїхало багато зірок, зокрема, шахістки збірної України Юлія Осьмак і Наталя Букса. (Крім них, виступали ще дві українки – киянка Ірина Петрова і дніпрянка Маріца Цирульник.)

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Саме Осьмак і Букса разом зі "збірницями" Вірменії та Грузії задавали тон у цьому затяжному змаганні, яке складалося з 11-ти турів за швейцарською системою. Українки зі старту йшли в групі лідерів, і лише заключний тур мав вирішити, чи зможуть вони піднятися на п’єдестал. Обидві наші представниці свої фінальні партії завершили внічию, що дозволило їм посісти 2 і 4 рядки відповідно. Причому Букса поділила 3-4 місця і лише через примхи додаткового коефіцієнту стала четвертою.

Чемпіонат Європи-2021 серед жінок

(Ясси, 20 серпня 2021 року, швейцарська система, 117 учасниць)

1. Еліна Даніелян (Вірменія) – 9

2. Юлія Осьмак (Україна) – 8,5

3. Олівія Кьолбаса (Польща) – 8

4. Наталя Букса (Україна) – 8

...

75. Ірина Петрова (Україна) – 5

93. Маріца Цирульник (Україна) – 4,5

Гарні результати українок надзвичайно потішили віце-президента Федерації шахів України Павла Куфтирєва, який є куратором жіночої національної збірної та президентом жіночого шахового клубу "GRECO – Kyiv Chess Federation".

Справді, Юля і Наталя порадували як високими місцями, так і якістю гри, – сказав Куфтирєв у коментарі сайту 24 каналу. – Це додає нам впевненості напередодні важливих командних турнірів. 16 – 24 вересня в македонському місті Струга відбудеться клубний чемпіонат Європи, а вже 26 вересня в іспанському Сітжесі стартує командний чемпіонат світу серед жінок. В обох цих змаганнях честь клубу "GRECO – Kyiv Chess Federation" і збірної України захищатимуть Осьмак і Букса. Будемо сподіватися, що вони зіграють там на такому ж високому рівні, як і на Євро-2021.

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