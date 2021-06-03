"Срібло" Музичук у Гібралтарі

В останньому турі наші дівчата не виявили надмірної агресії. Анна не завдала Жансуї першої поразки. Суперниця швидко погодилася на мирову.

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Марія ж зіграла внічию з росіянкою Катериною Лагно. Це дозволило Марії посісти друге місце. ЇЇ сестра Анна Музичук зіграла внічию з Жансуї та завершила змагання 7-ю серед 12 топових шахісток. Переможницею турніру стала представниця Казахстану Жансая Абдумалік. Вона набрала 8,5 очок із 11-ти.

Результати турніру

1. Абдумалік

2. Марія Музичук

3-4. Мамедзаде, Лагно

5-6. Дзагнідзе, Петч

7. Анна Музичук

8. Кашлинська

9-10. Стефанова, Гуніна

11. Садуакасова

12.Бульмага

За остаточними підсумками серії WomenGrandPrixFIDE стала росіянка Олександра Горячкіна – 398,5. Друге місце посіла Конеру з Індії – 293,5. Трійку замкнула Лагно – 280. Українки Марія та Анна Музичук посіли 5 та 7 місця – 250 та 225 пунктів відповідно.