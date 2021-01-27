Українка Магучіх перемогла на міжнародному турнірі в Італії: відео

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх відкрила міжнародний сезон перемогою на змаганнях зі стрибків у висоту в італійському місті Удіне.

Джерело: Федерація легкої атлетики України

На змаганнях UdinJump Development українка з першої спроби подолала 2 метри.

Дивіться також Магучіх з рекордом феєрично здобула першу перемогу у 2021 році

В Удіне Магучіх забезпечила собі перемогу на висоті 1,96 м, яку з трьох спроб не подолала італійка Алессія Трост. Натомість українка впоралася з нею з першою разу, як і з наступною – 2 метри.

Після цього Ярослава виконала три спроби на 2,03. І хоч друга з них була особливо близькою до успіху, планка все ж не встояла.

Відео стрибку Магучіх