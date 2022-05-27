Зрадник двічі представляв Україну на Олімпійських іграх
Українські військовослужбовці отримали підтверджену інформацію, що група місцевих жителів коригує вогонь російської артилерії. У соціальних мережах опубліковано відео, зняте одним із бійців.
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Групу затриманих чоловіків виводять із підвалу, і автор відео, пізнавши атлета, називає його на ім'я. Ним виявився важкоатлет Геннадій Красильніков, який є учасником двох Олімпіад.
За інформацією "Цензор.НЕТ", Красильніков був у групі осіб, яких звинувачують у коригуванні вогню для російської армії.
Суспільне Спорт звернулось до Федерації важкої атлетики України (ФВАУ), де виданню підтвердили, що на відеозаписі – саме Красильніков. Ба більше, у ФВАУ повідомили, що Красильніков мешкав у Чугуєві.
Раніше український важкоатлет займався волонтерством. Зокрема, у 2014 році він вивозив цивільних із зони АТО та надавав гуманітарну допомогу, був одним із організаторів волонтерської команди "Славянське серце".
Відео містить ненормативну лексику
Що відомо про Красильнікова
- 45-річний ексспортсмен учасник двох Олімпіад. Він представляв Україну на Іграх у 2000-му та 2004-му.
- На Іграх в Афінах і в Сіднеї українець змагався у ваговій категорії +105 кілограмів. У 2000 році він показав дев'ятий результат, а у 2004 – четвертий.
- Геннадій Красильников є майстром спорту міжнародного класу з важкої атлетики.
- Штангіст-суперважкоатлет двічі встановлював національні рекорди, один з яких досі не побитий.
- Важкоатлет завершив кар'єру у 2005 році.
- З осені 2014 року Красильников перейшов на тренерську роботу.
Збірна України з важкої атлетики візьме участь у дорослому чемпіонаті Європи, що триватиме з 28 травня до 5 червня 2022 року в столиці Албанії Тірані.
Наразі в заявці команди на Євро-2022 – 22 важкоатлети, серед яких троє – в резерві. Проте максимально взяти участь у чемпіонаті зможуть лише 20: по 10 жінок і чоловіків. Тож деякі заявлені спортсмени не вийдуть на помост.