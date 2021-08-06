Китаянка дала ще один шанс: українка Лівач продовжує боротьбу за "бронзу" Олімпіади

Оксана Лівач таки знов вийде на олімпійський килим у Токіо. Кривдниця українки Сунь Янань дала нашій борчині ще один шанс у боротьбі за нагороди Олімпіади-2020.

Шанс номер два для Лівач

Доля Оксани Лівач на Олімпійських іграх була у руках представниці Китаю Сунь Янань. Китаянка у півфіналі повинна була перемогти американку Сару Хільдебрандт для того, щоб дозволити українці вийти на килим у втішній сутичці у боротьбі за "бронзу". Що і зробила Сунь.

Варте уваги Сподіваюсь, що зможу поборотись за "бронзу", – борчиня Лівач після поразки в 1/4 Олімпіади

Перший період минув за тотальної переваги представниці США – 1:7. Лише одне очко віддала вона Янань. А ось після короткого відпочинку китаянка створила щось неймовірне. Здається, їй допомогла підтримка українців, які у тій сутичці вболівали саме за неї.

За декілька секунд до завершення сутички Сунь вигризла у суперниці путівку у фінал Олімпійських ігор – 10:7. Вона не лише пробилась у фінал, а й дозволила Оксані Лівач ще раз вийти на килим у Токіо.

Важливий день у Токіо

Китаянка у фіналі зустрінеться проти японки Юї Сусакі, яка у півфіналі здолала львів'янку, яка виступає за Азербайджан, Марію Стадник – 11:0.

Марія ж у бронзовому фіналі буде боротись проти переможниці втішної сутички Люсія Єлес (Еквадор) Намууцецег Цогт Очір (Монголія). Стадник може здобути свою четверту олімпійську нагороду. На жаль, знову не "золоту".