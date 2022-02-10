Українка Левченко здобула срібну медаль зі стрибків у висоту у Франції
У французькому Мондвіллі відбулись міжнародні змаганнях із легкої атлетики. Юлія Левченко стала другою зі стрибків у висоту.
Медальний турнір
Юлія Левченко була єдиною з українок, яка змагалась у стрибках у висоту. 24-річній легкоатлетці нарешті вдалось підійнятись на п'єдестал, повідомляє 24 канал.
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Юлія впевнено взяла перші стрибки на висоті 1.82 та 1.86 метри. А от планка на висоті 1.89 підкорилась лише з другої спроби. Цей результат став останнім для українки. Левченко не змогла перестрибнути планку на висоті 1.92.
Юлія Левченко стала другою. Переможницею французького старту стала британка Емілі Борсвік, яка з третьої спроби взяла 1.92, а от висота 1.97 легкоатлетці вже не підкорилась.
Трійку лідерів замкнула литовка Урте – 1.89. Цю висоту вона взяла з третьої спроби, тому посіла нижчу позицію, ніж українка.
- Відзначимо, що наприкінці січня Юлія Левченко стала четвертою на турнірі у Німеччині. Українка зупинилась на висоті 1.88.
- Цього разу їй далось покращити свій результат на один сантиметр.