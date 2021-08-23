Українка Горєлова завоювала другу нагороду на чемпіонаті світу з легкої атлетики
23 серпня 2021 , 13:08Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Легкоатлетка Марія Горєлова завоювала "бронзу" в стрибках в довжину в останній день юніорського чемпіонату світу. Це друга медаль для українців на змаганнях.
У заключний змагальний день Україна була представлена лише в одному фіналі – в жіночих стрибках у довжину.
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У підсумку саме в цьому виді Марія Горєлова виграла бронзову медаль з особистим рекордом – 6,50 м.
"Золото" виграла шведка Майя Аскаг, яка раніше перемогла і в потрійному стрибку на цьому чемпіонаті. Її результат – 6,60 м (особистий рекорд). "Срібло" у Шайлі Сінгх з Індії – 6,59 м.У медальній таблиці України з одним "сріблом" (Артур Фельфнер, метання списа) та однієї "бронзою" зайняла 25- місце, а в таблиці по місцях у фіналі команда зайняла 15 місце.
Стрибки у довжину, жінки
1. Майя Аскаг (Швеція) – 6,60 м
2. Шайлі Сінгх (Індія) – 6,59 м
3. Марія Горєлова (Україна) – 6,50 м