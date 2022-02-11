Українка Джима через промах втратила медаль Олімпіади

На Олімпійських іграх у Пекіні продовжили розігрувати медалі в біатлоні. У п'ятницю, 11-го лютого, відбулася жіноча спринтерська гонка. Українка Юлія Джима прикро втратила нагороду через один промах на стрільбі.

Боротьба за медалі

Олімпійською чемпіонкою Пекіну стала норвежка Марте Олсбю. Вона продемонструвала відмінну стрільбу та швидку роботу ходом, повідомляє 24 канал.

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Для Олсбю це вже третя нагорода на Олімпіаді-2022. Марте здобула "золото" у змішаній естафеті та "бронзу" – в індивідуальній гонці.

У день спринту на стрільбищі був штиль, тому біатлоністки мали змогу вдало стріляти. У підсумку шведка Ельвіра Еберг не допустила жодної помилки й здобула "срібло".

Бронзова нагорода дісталася італійці Доротеї Вірер, яка також чисто відстрілялася. Вона програла Еберг 7 секунд та 37 – Олсбю.

Як виступили українки

На жаль, збірна України змогла виставити на спринт тільки трьох біатлоністок. Причина в тому, що Дар'я Блашко й Олена Білосюк потрапили на самоізоляцію у Пекіні

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Водночас Олімпіаду покинула Валентина Семеренко, яку замінила Анастасія Меркушина. Саме Меркушина разом з Юлією Джимою та Іриною Петренко представляла Україну.

Лідерка нашої команди Юлія Джима впевнено долала дистанцію і потенційно йшла до медалі. Та на другому вогневому рубежі вона допустила один промах і вимушена була пробігти штрафне коло.

Через це Юлія втратила шанс поборотися за нагороди та посіла 8-у сходинку.

Щодо Меркушиної та Петренко, то біатлоністки не змогли потрапити у топ-20. Меркушина з одним штрафним колом продемонструвала найкращий результат сезону – 24-е місце.

Ірина Петренко допустила дві помилки й посіла 40-у сходинку.

Результати жіночого спринту на Олімпійських іграх

1. Марте Олсбю-Рейселанн (Норвегія, 0+0) 20:44.3

2. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0) +30.9

3. Доротея Вірер (Італія, 0+0) +37.2

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8. Юлія Джима (Україна, 0+1) +1:07.5

24. Анастасія Меркушина (Україна, 1+0) +1:47.3

40. Ірина Петренко (Україна, 2+0) +2:27.4

. Уже 12-го лютого відбудеться чоловіча спринтерська гонка. За результатами спринтів чоловіки та жінки 13-го лютого будуть змагатися у гонці переслідування.