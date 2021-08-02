Українка Черкасова феєрично пробилася у півфінал Олімпіади з вільної боротьби
2 серпня 2021 , 08:54Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На Олімпійських іграх в Токіо проходять змагання з вільної боротьби серед жінок. У категорії до 68 кілограм Україну представляє Алла Черкасова.
У чвертьфіналі 32-річна українка в домінуючому стилі здолала німкеню Анну Шелл. У першому періоді Алла діяла першим номером і повела з рахунком 4:0. А в другому лише додала обертів, провела туше і здобула чисту перемогу.
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Таким чином, Черкасова вийшла в півфінал, де зустрінеться з американкою Сток Менса.Півфінальні сутички почнуться 2 серпня з 12:00 за Києвом.
Що відомо про Черкасову
- Алла Черкасова на чемпіонаті Європи у 2020 році в Римі завоювала "бронзу".
- Роком раніше в Бухаресті 30-річна спортсменка здобула своє перше в кар'єрі континентальне золото.