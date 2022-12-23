Ангеліна Калініна отримала від спонсора YONEX унікальні іменні ракетки. На кожні із них є ініціали української тенісистки.

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Неймовірно крутий подарунок

Українка подякувала команді YONEX за круті подарунки напередодні старту нового сезону. Калініна підкреслила, що це найкращий презент до Нового Року.

Найкращий новорічний подарунок від команди YONEX! P.S. Ми з ними добре погуляли,

– підписала світлини тенісистка.



Іменні ракетки Калініної / Фото з інстаграму тенісистки



Ангеліна Калініна з новими ракетками / Фото з інстаграму тенісистки

Нагадаємо, що 16 січня 2023 року у Мельбурні розпочнеться Відкритий чемпіонат Австралії. Один із найпрестижніших тенісних турнірів триватиме до 29 січня.